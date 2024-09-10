Строительный гипермаркет в Мытищах отметил 20-летие

Строительный гипермаркет «Лемана Про» в Мытищах отпраздновал 20-летний юбилей. Сеть магазинов открылась в округе в 2004 году.

Сегодня команда гипермаркета насчитывает порядка 500 сотрудников и еще 50 специалистов подрядных организаций, которые занимаются упаковкой, уборкой и охраной помещений. Ежедневно магазин обслуживает более шести тысяч посетителей, а ассортимент насчитывает 53 тысячи товаров.

Поздравить руководство и работников магазина приехал заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев. После торжественной части в магазине для покупателей провели интерактивы и розыгрыши призов. Желающие могли сфотографироваться в тематической фотозоне, а также оставить теплые слова сотрудникам на «Дереве желаний».

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