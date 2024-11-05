Два здания гимназии № 4 в Дзержинском капитально отремонтируют к 2025 году

Капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения гимназии № 4 продолжается в Дзержинском. Работы планируют завершить в начале 2025 года.

Строительная готовность зданий составила 55% и 52%. Работы проводят по президентской программе, рассказали в подмосковном Минстрое.

«В первом здании выполняются фасадные и электромонтажные работы, на объекте работают 30 человек. Во втором здании рабочие выполняют устройство фасада и кровли, монтаж системы отопления и демонтаж полов, на объекте работают 20 человек», — уточнили в министерстве.

Площадь одного здания составляет 1827 квадратных метров, второго — 987. Там проведут фасадные и кровельные работы, заменят коммуникации, окна, двери, сантехнику, а также благоустроят территорию, разместят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.