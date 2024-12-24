Два волонтера из Лобни стали призерами розыгрыша ко Дню добровольца

Мероприятие организовало Министерство информации и молодежной политики Московской области. Две активистки из Лобни получили призы по результатам розыгрыша.

Участникам конкурса нужно было написать в официальной группе «Волонтеров Подмосковья» в социальной сети «ВКонтакте» и Телеграме комментарий, в которой рассказать личную историю, связанную с волонтерской деятельностью. В розыгрыше участвовало около 200 человек.

Елизавета Брюханова и Полина Емельянова из Лобни активно участвуют в добровольческой деятельности и рассказали об этом в ходе конкурса. По итогам розыгрыша девушки заняли первое и второе места соответственно. Им вручили подарки с символикой движения «Волонтеры Подмосковья», а также автографы певца SHAMAN.

Молодежное объединение «Волонтеры Подмосковья» было создано для привлечения молодых людей к участию в социальных и благотворительных проектах региона.