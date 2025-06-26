Два водозаборных узла в Люберцах подготовили к осенне-зимнему периоду

Водоканал в Люберцах завершает подготовку оборудования к предстоящему отопительному сезону. Водозаборные узлы № 12 в поселке Малаховка и № 18 в поселке Михнево по результатам проверок полностью готовы к осенне-зимнему периоду.

По словам заместителя главы Люберец Алены Ильницкой, специалисты провели там промывку резервуаров чистой воды.

«Сейчас все технологическое оборудование функционирует в автоматическом режиме, а жители получают питьевую воду, соответствующую действующим санитарным нормам», — добавила Алена Ильницкая.

Ранее на этих объектах обновили насосы, возвели станции очистки воды с установкой напорных фильтров и станции обессоливания, а также модернизировали станции обезжелезивания. Все это необходимо для улучшения качества воды. Общая мощность водозаборных узлов составляет порядка 10 тысяч кубометров воды в сутки, они обеспечивают ресурсом свыше 18 тысяч жителей.

Отметим, что всего к осенне-зимнему сезону в муниципалитете подготовят 28 водозаборных узлов. Также в рамках госпрограммы при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводят проектирование с последующей реконструкцией в 2026 году водозаборный узел № 11 в поселке Малаховка и водозаборный узел № 21 в поселке Красково, а также водозаборные узлы № 1 и № 3 в городе Дзержинском и водозаборный узел «Звездочка» в деревне Мотяково.