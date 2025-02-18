Два творческих коллектива из Подольска получили Гран-при международного конкурса

Творческие коллективы «Славяночка» и «Грезы» из Подольска поучаствовали в международном фестивале-конкурсе национальных культур и искусств детского, юношеского, молодежного и взрослого творчества «Карусель Земля». Они стали обладателями Гран-при.

Мероприятие состоялось в Домах культуры Подольска. Участниками стали творческие коллективы со всей России.

Конкурсанты выступали с вокальными, танцевальными и театральными номерами, а также демонстрировали достижения в изобразительном искусстве и декоративно-прикладном творчестве.

Воспитанники хореографической студии «Грезы» Дома культуры имени 1 мая представили постановку «Маруся» с элементами народного танца и фланкировки. Также творческий номер подготовил вокальный ансамбль «Славяночка» из Дома культуры «Быково».

Ранее мы рассказывали о том, что юные художники из Подольска победили на международном конкурсе рисунков.