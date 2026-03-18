Два турнира по киле пройдут в Подмосковье 21 марта

Два турнира по русской игре с мячом «кила» состоятся в Подмосковье 21 марта. Одно из состязаний пройдет в экспериментальном формате: ватаги будут соревноваться командами 5х5, но по правилам килы 3х3, когда запрещен захват свободного игрока.

Мероприятие в Люберцах посвящено молодому атаману московской ватаги «Русские на трибуне» Игорю Комендатенко, который внезапно ушел из жизни. В соревнованиях примут участие ватаги «Русские на трибуне», «Любера 2», «Северный человек Чехов» и «1380 килАтонн», а также «Твердыня» (Москва) и «Опричники» (Владимирская область).

Президент Федерации килы России Дмитрий Черняк рассказал: *«Кила — динамично развивающаяся игра, эксперименты сопровождают нас постоянно. Совместно с ватагами и судейским сообществом мы анализируем турниры и вносим небольшие, но значимые изменения в правила»*.

Соревнования в Люберцах стартуют 21 марта в 11:00 на стадионе «Труд» в рабочем поселке Малаховка.

В этот же день пройдет турнир для любителей русской игры с мячом «Кила 700» в Клину. Его организатором выступает местная ватага «1317». Турнир самобытный и единственный в своем роде. В нем принимают участие как опытные игроки, так и любители. Из Клина пошла традиция в конце турнира играть «все на все».

Для болельщиков подготовлена развлекательная программа с музыкой, полевой кухней и русскими забавами. Мероприятие начнется 21 марта в 12:00 в парке «Демьяново».

