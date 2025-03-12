Два светофора на улице Мира перенастроили для разгрузки дорог в Мытищах

Оптимизировали работу светофоров на пересечении с улицей Пролетарской и на перекрестке с Новомытищинским проспектом. Корректировки ​позволят освободить дороги на 15%.

Параллельно специалисты контролируют работу уже перенастроенных светофоров и при необходимости меняют их фазы в зависимости от ситуации на дороге.

Ранее местным жителям обещали завершить в ближайшее время строительные работы на проспекте Мира во Фрязине. Администрация Мытищ оперативно отреагировала на жалобы жильцов дома № 8.

В случае возникновения у жителей округа нареканий или вопросов по состоянию дорог или благоустройству придомовых территорий, быстро их решить можно на выездных встречах с администрацией, которые проходят каждую неделю. Расписание и место мероприятий публикуют в социальных сетях администрации Мытищ или на официальном сайте.