Два светофора на улице Мира перенастроили для разгрузки дорог в Мытищах
Сотрудники Центра безопасности дорог увеличили фазы работы светофоров в час пик. Это поможет избавиться от пробок.
Оптимизировали работу светофоров на пересечении с улицей Пролетарской и на перекрестке с Новомытищинским проспектом. Корректировки позволят освободить дороги на 15%.
Параллельно специалисты контролируют работу уже перенастроенных светофоров и при необходимости меняют их фазы в зависимости от ситуации на дороге.
Ранее местным жителям обещали завершить в ближайшее время строительные работы на проспекте Мира во Фрязине. Администрация Мытищ оперативно отреагировала на жалобы жильцов дома № 8.
В случае возникновения у жителей округа нареканий или вопросов по состоянию дорог или благоустройству придомовых территорий, быстро их решить можно на выездных встречах с администрацией, которые проходят каждую неделю. Расписание и место мероприятий публикуют в социальных сетях администрации Мытищ или на официальном сайте.