Два сквера и парк благоустроили в Королеве в 2025 году

В текущем году в план благоустройства в наукограде включили два популярных у жителей города сквера в центре. Близится к завершению и создание нового общественного пространства на территории парка «Папанинская дача» площадью 8,6 гектара.

Работы в сквере, расположенном у детской хоровой школы «Подлипки», уже закончили. Территория площадью более 4 тысяч квадратных метров полностью преобразилась. Появились новые пешеходные дорожки, обустроен новый тротуар на месте народной тропы от улицы Гагарина до хоровой школы, установлены скамейки и амфитеатр для отдыха, современное освещение и камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Кроме того, в сквере посадили около 800 новых саженцев деревьев и декоративных кустарников.

Обновленный сквер около предприятия ракетно-космической отрасли «Энергия» открыли в октябре. На площади 7400 квадратных метров также отремонтировали пешеходные дорожки, установили системы освещения и видеонаблюдения, скамейки, элементы навигации, обустроили велопарковку. Территорию украсили тематическая экспозиция, посвященная деятельности ракетно-космической корпорации, и знак «Нулевой километр, символизирующий старт космической эры человечества, начало которой было положено именно в Королеве.

В парке «Папанинская дача» работы выполнены уже на 85%. Там устанавливают детские и спортивные площадки, создают уютные зоны для спокойного отдыха, велопарковки и прогулочные дорожки.