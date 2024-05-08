Два склада построят в промышленной зоне «Житнево» в Домодедове | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 18:22 Два склада построят в промышленной зоне «Житнево» в Домодедове Главгосстройнадзор МО

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Строительство двух одноэтажных зданий общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров началось в апреле текущего года. Работы ведутся на территории промзоны «Житнево» в Домодедове.

На данный момент строительная готовность производственно-складского комплекса достигла 5%. Согласно проекту, возведение объекта завершится в октябре 2025 года.

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Проект сопровождает Центр содействия строительству. Напомним, ЦСС помогает инвесторам и застройщикам приступать к практической реализации своих идей и выходить на этап стройки без барьеров и лишних процедур абсолютно бесплатно. Подать заявку на сопровождение можно по телефону: 8(498) 602-00-00

Все услуги центр оказывает бесплатно.

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