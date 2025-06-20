Два проекта Подмосковья вошли в топ-5 инициатив конкурса любительского спорта

Итоги всероссийского конкурса инициатив в любительском спорте «Ты в игре» подведут 1 июля. На гран-при претендуют два проекта из Подмосковья — «Кила –национальный спорт России» и «Развитие футбола для слепых». Об этом сообщили в Минспорта МО.

Финалисты вошли в топ-5 номинаций «Масштаб» и «Безграничные возможности», обогнав более 5,5 тысячи предложений.

Приз за гран-при составит один миллион рублей, лучшая инициатива номинаций получит 300 тысяч.

В ведомстве рассказали, что проект «Кила — национальный спорт России» — это попытка возродить русскую командную игру XVIII века, цель которой дойти до специальной зоны, перемещая мяч руками и ногами, и «взять город» соперника. Активность хотят вывести в современные массовые виды спорта.

«Развитие футбола для слепых» поможет сделать игру с мячом доступнее и отойти от привычных рамок. Инициатива подразумевает сражение 3×3. Проект обозначает проблемы с финансированием команд и их выездов, доступностью специальных площадок и спортинвентаря для людей с нарушением зрения.

Всероссийский конкурс инициатив в сфере любительского спорта «Ты в игре» проводится по госпрограмме «Спорт России».