Два пожара потушили в лесах Подмосковья 26 апреля | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 11:16 Два пожара потушили в лесах Подмосковья 26 апреля triptonkosti.ru

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Третий класс пожарной опасности спрогнозировали на большей части Подмосковья 27 апреля, первый класс ожидается 28 апреля, второй — 29 апреля. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Два пожара ликвидировали в Московской области 26 апреля. Возгорания произошли в Раменском и Сходненском участковых лесничествах. Для тушения возгораний задействовали десять машин и 25 человек личного состава.

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Сегодня и в ближайшие дни воздух в регионе прогреется до +12...+17 градусов, будет облачно, возможны дожди.

Жителям и гостям Московской области напоминают, что при обнаружении возгораний необходимо звонить по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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