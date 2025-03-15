Два подземных пешеходных перехода построят в Люберцах до конца 2025 года

На пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской в Люберцах начали возводить подземный пешеходный переход. Еще один продолжают строить на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной.

Как рассказали в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы, сейчас на пересечении Октябрьского проспекта и Смирновской улицы ведут работы по погружению шпунта для обустройства лестничных сходов на четной стороне вблизи дома № 170/7 на Октябрьском проспекте.

«Общая длина нового подземного перехода составит более 63 метров, ширина и высота — свыше четырех метров. Сооружение оборудуют четырьмя закрытыми лестничными сходами, что обеспечит пешеходам удобный доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также на улицу Смирновскую», — пояснили в управлении дорожного хозяйства.

Представители администрации также добавили, что там установят подъемную платформу для удобства маломобильных жителей.

Одновременно продолжаются работы по строительству подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Красной. Рабочие уже возвели тоннельную часть сооружения, установили там лестницы и обустроили инженерные сети. В скором времени начнется внутренняя отделка перехода.