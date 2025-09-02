Два педагога из Королева вошли в число лучших учителей Подмосковья

Педагоги из Королева стали лауреатами премии губернатора Московской области. По итогам 2025 года они вошли в номинации «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов».

Ольга Владимировна Уланова, учитель физики высшей категории лицея № 19, подготовила призеров Всероссийской олимпиады школьников и стобалльников ЕГЭ. В 2022 году ее воспитанники победили на Всемирной физической олимпиаде по физике IPhO. Педагог отмечена региональными и государственными наградами, в том числе «За заслуги перед Московской областью».

Карина Евгеньевна Яхно, учитель географии в гимназии № 5, работает в системе образования более 15 лет. Она представляла Королев на конкурсе «Учитель года» и вошла в топ педагогов. Карина Яхно преподает в Геоквантуме и имеет собственные уникальные методические разработки.