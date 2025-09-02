Два педагога из Химок вошли в число лучших учителей Подмосковья

Преподаватели из Химок были удостоены губернаторской премии по итогам ежегодного регионального конкурса. Награды в размере 300 тысяч рублей получили учитель истории и преподаватель физкультуры.

Лауреатами премии «Лучший учитель-предметник» стали Григорий Назаров, преподающий историю в гимназии № 9, и Альфия Денисова, учитель физической культуры Химкинского лицея. Оба педагога вошли в сотню лучших специалистов Московской области.

Конкурсный отбор проводился по 18 номинациям. Как отмечает Министерство образования региона, экспертный совет оценивает результаты учебных достижений и внеурочной деятельности учеников, качество организации образовательного процесса, профессиональный путь учителя, а также наличие у педагога государственных и ведомственных наград, грамот, сертификатов, дипломов, научных публикаций и многое другое.

Премия направлена на развитие творческого потенциала педагогов и поощрение талантливых работников системы образования Подмосковья.