Два парка из Лосино-Петровского победили в областном конкурсе на лучшее оформление

В Наташинском парке в Люберцах подвели итоги областного конкурса на лучшее новогоднее оформление локаций «Дед Мороз рекомендует». Городской округ Лосино-Петровский победил сразу в двух номинациях.

В категории «Где оживает волшебство» среди Резиденций Деда Мороза лидировала Изба Мороза Ивановича, расположенная в Свердловском парке. Лучшей фотозоной в номинации «Магия мгновений» стала тематическая локация в Лосино-Петровском парке.

Отметим, что жюри из сотен общественных пространств, которые участвовали в конкурсе, выбрало 50 самых эффектных и красивых.

Сотрудники Свердловского и Лосино-Петровского парков пригласили жителей и гостей муниципалитета в гости.

«Приходите за новогодним настроением, чудесами и отличными кадрами!» — сказали специалисты.

