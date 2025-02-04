Два новых медицинских аппарата поступят в больницу во Фрязине

Модернизацию учреждений здравоохранения продолжают во Фрязине. Скоро в местную больницу поступят еще два современных медицинских аппарата.

Высокотехнологичные аппараты поступят в подразделение имени М. В. Гольца Щелковской больницы благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Здесь появятся аппарат компьютерной томографии и рентгенохирургический аппарат С-дуга, предназначенный для отдела травматологии. С их помощью исследования будут проводить оперативнее.

Отметим, что в 2024 году в больницы поступили два новых стерилизатора. Это позволило оперативно проводить стерилизацию медицинских инструментов.

Кроме того, в медицинском учреждении во Фрязине регулярно и активно используют новый современный аппарат ультразвуковой диагностики и гистероскопическую стойку.