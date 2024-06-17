Два новых футбольных поля открыли в городском округе Пушкинский

Фото: Администрация г.о. Пушкинский

В городах Пушкино и Ивантеевка открыли футбольные поля с искусственным покрытием. Заместитель главы округа Пушкинский Елена Панькив приняла участие в торжественной церемонии.

Елена Викторовна поздравила всех присутствующих с этим событием, отметив значимость спортивных занятий для молодежи.

В Центральном парке Ивантеевки на новом поле прошел первый матч, в котором поучаствовали воспитанники местной спортивной школы, а в Центральном парке Пушкино состоялась матчевая встреча футбольных команд ФК «Пушкино», завершившаяся со счетом 1:1.

Отметим, что футбольные поля построены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте