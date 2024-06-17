Два новых футбольных поля открыли в городском округе Пушкинский
В городах Пушкино и Ивантеевка открыли футбольные поля с искусственным покрытием. Заместитель главы округа Пушкинский Елена Панькив приняла участие в торжественной церемонии.
Елена Викторовна поздравила всех присутствующих с этим событием, отметив значимость спортивных занятий для молодежи.
В Центральном парке Ивантеевки на новом поле прошел первый матч, в котором поучаствовали воспитанники местной спортивной школы, а в Центральном парке Пушкино состоялась матчевая встреча футбольных команд ФК «Пушкино», завершившаяся со счетом 1:1.
Отметим, что футбольные поля построены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.
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