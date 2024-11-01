Станция скорой помощи в Дмитрове получила два новых автомобиля

Две машины на базе «Газели» класса В поступили на Дмитровскую подстанцию скорой медицинской помощи. Автомобили для медиков приобретены благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Медицинские автомобили имеют все необходимое оборудование. После регистрации в Госавтоинспекции они выйдут на линию.

Временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Оксана Котова рассказала, что за пять последних лет подстанция получила 20 новых автомобилей, в том числе три реанимобиля. Руководитель городского округа поблагодарила губернатора за помощь.

Глава Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал, что в регионе функционируют более 55 подстанций и 87 постов скорой помощи. В следующем году в Подмосковье откроются еще четыре новых поста: в Мытищах, селе Поречье, Сергиевом Посаде и рабочем поселке Михнево.

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