Два надземных путепровода откроют в Одинцове до конца 2025 года

Строительство двух надземных переходов через железнодорожные пути продолжается в Одинцове. На первом переходе между станциями МЦД-1 «Немчиновка» и «Сколково» специалисты приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций башни-схода со стороны жилого комплекса «Рублевский».

Строители также начали готовить пространство для свайного фундамента под опору и башню-сход со стороны Минского шоссе. Между улицами Баковская и Вокзальная в Одинцове идет работа над вторым переходом. Подрядчики меняют коммуникации и устанавливают сваи для опор и выходов.

Новые переходы сделают движение людей через железнодорожные пути безопаснее. Напомним, что в прошлом году в Одинцовском округе на железной дороге погибло три человека.

Ранее ограждения отремонтировали на дорогах дополнительно в девяти округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Фрязине, Дмитрове, Щелкове и других муниципалитетах.