Ограждения на дорогах отремонтировали еще в 9 округах Подмосковья

Ограждения отремонтировали на дорогах еще в девяти округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Фрязине, Дмитрове, Щелкове и других муниципалитетах.

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения для повышения безопасности на дорогах.

Работы провели на улице Туполева в Жуковском, улице Советской Конституции в Ногинске, Новом бульваре в Долгопрудном, Московской улице во Фрязине, на Высоковольтной в Дмитрове, на Фряновском шоссе в Щелкове, Каширском шоссе в Домодедове, а также в деревне Детково и в селе Чулки-Соколово.

«Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что дороги региона регулярно обследуют, чтобы вовремя выявить повреждения и провести ремонт.