Два музыкальных концерта пройдут в школе искусств в Лобне 3 октября

Коллектив Краснополянского музыкального отделения детской школы искусств отмечает в октябре сразу два праздника. Жителей Лобни приглашают посетить в четверг, 3 октября, посвященным этим датам концерты.

Программа мероприятия объединит отмечаемый 5 октября День учителя и Международный день музыки, который праздновали 1 октября. Концерт под названием «Осень музыкой дышала» начнется в 17:00.

Воспитанники детской школы искусств через произведения известных композиторов продемонстрируют любовь и уважение к своим наставникам, которые также выступят перед зрителями.

В этот же день в 18:00 в главном корпусе учреждения дополнительного образования на улице Ленина состоится второй концерт «Осенняя элегия». В нем будут участвовать учащиеся фортепианного отделения. Вход на оба мероприятия свободный.

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