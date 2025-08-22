Два корпуса Алабинской школы в поселке Калининец капитально отремонтировали

Два корпуса Алабинской школы имени Героев России Ашихмина и Межуева капитально отремонтировали в поселке Калининец под Наро-Фоминском. Здания уже подготовили к открытию в сентябре.

Как рассказали в областном Минстрое, работы провели в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети».

Площадь основного корпуса составляет 7,4 тысячи квадратных метров, а здания начальной школы — 1,5 тысячи квадратных метров. Там отремонтировали фасады и входные двери, заменили кровли, коммуникации и сантехнику, а также провели отделку помещений.

В кабинетах установили новую мебель и оборудование. На территории провели благоустройство.