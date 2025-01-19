Сотни жителей Серпухова поучаствовали в крещенских купаниях

В крещенскую ночь, с 18 на 19 января, сотни жителей городского округа Серпухов посетили купели, чтобы совершить омовение. В этом году в муниципалитете подготовили восемь мест для купаний.

Горожане отмечали Крещение Господне целыми семьями. Все в округе организовали так, чтобы духовное событие оставило у жителей только теплые и радостные воспоминания. Купели в городском округе Серпухов оборудовали теплыми раздевалками, установили там бочки-печки с дровами для обогрева, посетителей угощали горячим чаем. За безопасностью и состоянием здоровья верующих следили сотрудники полиции, медицинские работники и спасатели.

Глава городского округа Сергей Никитенко поблагодарил тех, кто дежурил на постах.

«Благодарю всех, кто провел ночь на посту и помог провести это мероприятие без происшествий», — сказал он.