Два катка обустроят в Левобережье в Дубне к зимнему сезону

Оба катка установлены на стадионе «Волна». Первый размером 60 на 30 — с бортами, скамейками для запасных игроков — оборудован для хоккеистов.

Второй каток с искусственным льдом смонтирован по губернаторской программе «Зима в Подмосковье». Но и здесь тоже в этом году установлены специальные борта для игр.

«Впереди у нас зимний период, а это значит зимние виды спорта, каникулы, праздник. Огромное спасибо правительству Московской области, что так радуют жителей Дубны, и мы имеем счастье покататься на коньках, причем бесплатно. На левом берегу готовность уже 90%, там осталось только залить лед», — отметила заместитель главы городского округа Дубна Светлана Жаленкова.

Также на Молодежной поляне в Институтской части Дубны на катке с искусственным льдом осталось установить борта и мачты для прожекторов. На обеих площадках уже смонтированы отапливаемые пункты проката и гараж. Оборудование, в том числе коньки, уже в наличии.