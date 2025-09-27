Два катка и хоккейную коробку обустроят в Дубне

На Молодежной поляне в Дубне началась подготовка к установке сезонного катка: завозят оборудование, делают разметку. Размер ледовой площадки, как и в прошлом году, будет 30 на 60 метров.

С 1 октября начнутся работы в Левобережье - в этот раз на старом стадионе спортивного комплекса «Волна». Там будет и каток для всех желающих, и хоккейная коробка для профессиональных тренировок.

«Благодарю губернатора Московской области за то, что уже второй год подряд дубненцы смогут бесплатно кататься на коньках. Здесь в любую погоду гарантировано будет ждать хороший лед и праздничная атмосфера. Подрядчик проверенный, работает хорошо, главное - бережно к окружающей среде», - подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Напомним, в прошлом сезоне катки в Дубне посетили более 70 тысяч человек.