Два кадетских класса Следственного комитета открыли в Подольске

Глава городского округа Григорий Артамонов открыл два кадетских класса Следственного комитета Российской Федерации. Будущих защитников закона будут обучать в гимназии имени Подольских курсантов.

В кадеты посвятили 70 учеников пятых и восьмых классов. Торжественную церемонию возглавили заместитель руководителя Главного следственного управления по Московской области, полковник юстиции Игорь Дойников и участник спецоперации, Герой России Александр Бородин. Ребятам вручили кадетские погоны и знамя кадетского класса Следственного комитета.

Помимо основной школьной программы, кадеты будут изучать специализированные предметы, связанные с правоохранительной деятельностью.

«Уверен, что новые знания и навыки помогут юным подольчанам не просто найти свой путь в жизни, но и стать настоящими патриотами, неравнодушными людьми. Важно, что каждый из них станет примером усердия и трудолюбия для многих ровесников», — сказал Григорий Артамонов.

Глава округа поблагодарил Следственный комитет Московской области за возможность реализации инициативы в округе и пожелал кадетам новых знаний и жизненной мудрости на большом пути.