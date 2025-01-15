Два кабинета маммографии откроют в Подольске в 2025 году

В этом году в Подольске начнут работать два кабинета маммографии: в поликлинике № 3 и в поликлинике № 5. Всего за прошлый год 2074 пациентки прошли обследование грудных желез.

Маммография помогает выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях. Женщин, у которых обнаружили патологии, направляют на углубленное обследование. Пройти диагностику на маммографе могут пациентки старше 40 лет, которые проходили процедуру более двух лет назад. Для обследования нужно прикрепиться к одной из поликлиник округа.

Процедуру маммографии можно пройти в любой поликлинике Подольска по следующим адресам: улица Кирова, дом № 27, улица Батырева, дом № 7, Бородинская улица, дом № 22, Парковый проезд, дом № 9 корпус № 1, Больничный проезд, дом № 1, а также в стационаре на улице Кирова, дом № 38.

Новые кабинеты маммографии в этом году откроют в поликлинике № 3 на Литейной улице, дом № 40, и в поликлинике № 5 на проспекте 50 лет Октября, дом № 21.

Записаться на процедуру можно по телефону 122 и на региональном портале «Здоровье» по ссылке.