Два двора в Дедовске комплексно благоустроили в Истре в 2025 году

Работы стали частью масштабной программы, которую муниципальный округ Истра планомерно реализует с 2020 года. За пять лет уже приведено в порядок 67 дворовых территорий, что полностью меняет качество жизни и облик городской среды.

Так, в Дедовске преобразилась дворовые территории у дома № 3 на улице Энергетиков и дома № 11 на Гвардейской улице. Там полностью обновили асфальтовое покрытие. Отремонтировали 1300 квадратных метров проездов и 660 метров существующих парковочных карманов, а также создали 345 метров новых парковок. Кроме того, привели в порядок пешеходные зоны, отремонтировали старые и уложили новые тротуары, общей площадью свыше 700 квадратных метров, установили современные лавочки и урны. В рамках озеленения посадили 200 кустов сирени.

Отметим, что в двух обновленных дворах центром притяжения для семей с детьми стали новые игровые площадки размером 200 квадратных метров. Они оснащены современным игровым комплексом с качелями, балансирами и спортивными снарядами. Для безопасности и комфорта площадки огорождены, оборудованы скамейками и освещением.