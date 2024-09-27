Два дополнительных пешеходных перехода обустроят в Дубне до конца сентября

В городском округе Дубна по просьбе местных жителей построят два пешеходных перехода на улице Векслера. Работы завершат 30 сентября.

Один пешеходный переход разместят у аллеи, ведущей к Дому культуры «Мир». Второй расположат вблизи здания управления гостинично-ресторанным комплексом Объединенного института ядерных исследований. Рабочие уже заасфальтировали подъезды к проезжей части и поставили дорожные знаки.

Дорожки для пешеходов обустраивают в рамках работ по ремонту тротуара на улице Флерова. Там сняли старое покрытие и уложили новый асфальт. Свыше 300 детей каждый день идут по новой дороге в школу искусств «Вдохновение».

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