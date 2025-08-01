Два дополнительных автобуса запустят на маршруте в Лыткарине

Жители Лыткарина, пользующиеся маршрутом № 348, смогут ощутить заметное улучшение транспортной доступности в период летних выходных. Со 2 по 31 августа, в каждый выходной день, на маршруте «Лыткарино (Петровское) — метро Котельники» будут курсировать два дополнительных автобуса.
Дополнительные автобусы будут следовать по схеме через улицу Лесную с обязательной остановкой «Волкуша». Согласно обновленному расписанию, первый рейс от Петровского будет отправляться в 07:15. Интервал движения между автобусами составит примерно 40 минут. Последний рейс от метро «Котельники» будет отправляться в 21:22.
Администрация муниципалитета призывает жителей округа активно пользоваться новыми возможностями, предоставляемыми дополнительными автобусами на маршруте № 348. Для оперативного решения вопросов и получения информации о работе общественного транспорта можно по ссылке перейти в чат по вопросам транспортного обслуживания, где специалисты ответят на все вопросы.
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