Два дома на проспекте Ильича в Шатуре отремонтируют в едином стиле
Администрация муниципального округа Шатура и управляющая компания провели собрание собственников, на котором сообщили, что дом № 51 по проспекту Ильича капитально отремонтируют. Информацию озвучила начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова.
В качестве примера положительного опыта участникам собрания напомнили о работах в соседнем доме № 53. В этом году там утеплили фасад с тонким наружным штукатурным слоем, заменили окна в подъезде, обновили входные двери и отремонтировали отмостку вокруг дома.
По словам инициаторов, дом № 51 в ближайшее время преобразят аналогичным образом.
«Администрация муниципального округа походатайствовала, чтобы дом № 51 по проспекту Ильича включили в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2026–2028 годы», — сказала Любовь Жукова.