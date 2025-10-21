Два дома на проспекте Ильича в Шатуре отремонтируют в едином стиле

Администрация муниципального округа Шатура и управляющая компания провели собрание собственников, на котором сообщили, что дом № 51 по проспекту Ильича капитально отремонтируют. Информацию озвучила начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова.

В качестве примера положительного опыта участникам собрания напомнили о работах в соседнем доме № 53. В этом году там утеплили фасад с тонким наружным штукатурным слоем, заменили окна в подъезде, обновили входные двери и отремонтировали отмостку вокруг дома.

По словам инициаторов, дом № 51 в ближайшее время преобразят аналогичным образом.