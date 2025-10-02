Два дома на Новомытищинском проспекте в Мытищах отремонтируют до конца октября

В Мытищах продолжается масштабный капитальный ремонт многоквартирных домов № 39 и № 41 на Новомытищинском проспекте. Все работы планируют завершить к концу этого месяца.

Заместитель директора управления жилищно-коммунальных услуг Ольга Надежкина встретилась с жильцами домов для обсуждения текущих вопросов и проблем, связанных с ремонтом. Собравшиеся высказали свои замечания и предложения, которые оперативно передали подрядчику. Все выявленные недочеты устранят в кратчайшие сроки.

Сейчас в первом корпусе дома № 41 на Новомытищинском проспекте выполняют ремонт фасада и двух подъездов, что значительно улучшит внешний вид и функциональность здания. Во втором корпусе дома № 39 дополнительно обновляют и крышу.

Подрядная организация активно занимается окраской фасадов обоих домов, что придаст им свежий и привлекательный вид. Ремонт кровли в доме № 39, корпус № 2, находится на завершающем этапе.