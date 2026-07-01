Два дома капитально отремонтируют в Ногинске к осени 2026 года

Реализация трехлетней краткосрочной программы по капремонту многоквартирных домов продолжается в Богородском округе. Полным ходом идет ремонт скатной крыши и фасада дома № 7 по улице Комбинат в Обухово.

Строители «картами» меняют кровельное покрытие и стропильную систему — готовность составляет около 60%. Всего рабочим предстоит заменить чуть более 960 квадратных метров кровли. Согласно плану капитального ремонта мастера отремонтируют выходы на крышу, вентиляционные шахты, заменят слуховые окна, фановые трубы, систему наружного водостока, ограждение кровли и снегозадержатели.

Параллельно с заменой конструктива кровли подрядной организацией ведутся работы по капремонту кирпичного фасада без утепления площадью более 1400 квадратных метров.

Также ремонтируют крышу и фасад дома на улице Рабочей в Ногинске. Многоквартирный дом № 51а, построенный в 1917 году, является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее в здании заменили внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения и водоотведения, обновили фундамент. В настоящее время подрядная организация приступила к ремонту скатной крыши и фасада.

Сначала проводят комплексные научные исследования. Специалисты детально обследуют здание: фиксируют конструктивные особенности, выявляют повреждения, оценивают износ несущих конструкций и инженерных систем. На основе исследований разрабатывают научно-проектную документацию. В проекте детально прописывают, как будут решать задачи ремонта, чтобы не нарушить элементы, которые делают здание ценным с исторической точки зрения.

Проект согласовывают в Главном управлении культурного наследия Московской области — без этого разрешения к работам не приступят.