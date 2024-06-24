Два дня молодежи отметят в Павловском Посаде в июне

Фото: Администрация Павлово-Посадского городского округа

В конце июня в Павловском посаде отметят День молодежи. Праздник пройдет в центральном парке культуры и отдыха округа, а также в Электрогорске.

29 июня в городском парке Павловского Посада наградят активную молодежь округа. Также здесь состоятся театрально-цирковой перфоманс, граффити шоу и пенная вечеринка. На главной сцене выступит KONFUZ. Завершится все дискотекой с DJ Sokolov.

30 июня день Молодежи отметят в Электрогорске. В парке города выступят местные творческие коллективы. Кроме того, пройдут велотриал шоу и джампер шоу. В финале гостей праздника ждет концерт кавер-группы AZALIYA & BAND.

Прийти на День молодежи могут все желающие. Вход свободный.

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