Два детских сада открыли после ремонта в Мытищах

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

Закончился капитальный ремонт двух детских садов при школе № 24 и гимназии № 17 в Мытищах. Оба открылись в первый учебный день 2 сентября.

В дошкольном отделении «Дюймовочка» при школе № 24 рабочие полностью обновили фасад и входные группы, поменяли кровлю. На территории установили новые игровые элементы, переоборудовали спортивную площадку.

Дошкольное отделение гимназии № 17 тоже открыли после модернизации. Тут также заменили кровлю и инженерные системы, отремонтировали входную группу, освежили фасад. Оба спортивных зала тоже обновили. Ремонт продолжится и дальше, но дети все равно смогут посещать детский сад.

Оба образовательных учреждения проверил заместитель главы Олег Сотник. Он убедился, что работы соответствуют нормам и сады готовы принимать детей.

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