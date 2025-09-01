Два автобуса будут возить школьников Черноголовки

С нового учебного года для школьников, проживающих в отдаленных селах и деревнях округа, будет организована перевозка школьными автобусами. Об этом сообщил глава наукограда Роман Хожаинов, подчеркнув, что это важный шаг в обеспечении транспортной доступности образования для всех детей.

Для обсуждения организации школьных перевозок в Черноголовской школе состоялась встреча, в которой приняли участие жители отдаленных населенных пунктов, представители администрации и руководство учебного учреждения. В ходе встречи были рассмотрены все вопросы, касающиеся организации маршрутов, обеспечения безопасности и комфорта перевозок.

Два автобуса смогут одновременно перевозить 54 ребенка. Утром автобусы будут доставлять детей в наукоград на автостанцию, а после окончания занятий — отправлять тем же маршрутом обратно.

Будут введены два основных рейса, охватывающих следующие населенные пункты: рейс 1 — ОП «Макарово», ОП «Макарово-1», Черноголовка, рейс 2 — ОП «Ботово-2», ОП «Ботово», ОП «Якимово», Черноголовка.

«Знаю, что жители деревень Афанасово-3, Старки, Беседы, Стояново и села Ивановское просят, чтобы и их населенные пункты также были включены в маршрут с остановками. Сейчас округ не имеет такой возможности, так как для согласования остановки школьного автобуса необходимо строгое соблюдение всех установленных нормативных требований, которые пока не могут быть выполнены», — добавил Роман Хожаинов.

Вместе с водителем в каждом автобусе будет находиться сотрудник школы.