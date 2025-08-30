Два ансамбля из Истры стали дипломантами областного творческого фестиваля

Творческие коллективы из муниципального округа Истра блестяще выступили на областном фестивале-конкурсе русских народных инструментов «Серебряные виртуозы». Ансамбли ложкарей «Лади» и «Ладушки» удостоены звания дипломантов.

Фестиваль проходил в Воскресенске, участие в нем приняли коллективы и сольные исполнители учреждений культуры из Истры, Егорьевска, Коломны, Домодедова, Чехова, Павловского Посада, Пушкино, Каширы, Красногорска, Орехово-Зуева, Ступина и Балашихи.

«Спасибо участникам за неиссякаемую энергию, потенциал, любовь к искусству, за то, что вы дарите нам это наслаждение — смотреть на вас, любоваться и радоваться вашему творчеству. Дальнейших успехов, новых побед и идей!» — сказала первый заместитель главы округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Отметим, что в этом году творческое состязание проходило в трех номинациях: «Солисты», «Дуэты, трио» и «Ансамбли».