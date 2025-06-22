Духовой оркестр Люберец стал победителем международного фестиваля

Эстрадно-духовой оркестр «ТомиБэнд» из городского округа Люберцы одержал победу на XVII Международном фестивале-конкурсе духовых оркестров «Кубок Московии – 2025». Соревнования проходили в Истре в рамках проекта Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

В фестивале приняли участие 18 лучших духовых коллективов из России и других стран, которые представили свое исполнительское мастерство жителям и гостям региона.

«Городской округ Люберцы на конкурсе достойно представил эстрадно-духовой оркестр «ТомиБэнд». В условиях серьезной конкуренции наш оркестр занял первое место в категории самодеятельных оркестров. Поздравляю коллектив с блестящим выступлением! Желаю новых творческих побед и неиссякаемого вдохновения!» — подчеркнул Владимир Волков.

«ТомиБэнд» является структурным подразделением «Культурно-досугового центра Томилино-Октябрьский» Красковского культурного центра и единственным духовым оркестром в городском округе Люберцы. С 2020 года руководит оркестром Илья Глущенко — выпускник музыкальной школы имени Шапорина при МГИМ имени Шнитке и бывший солист эстрадно-духового оркестра ансамбля песни и пляски имени Локтева.

Коллектив является дипломантом и победителем множества фестивалей и конкурсов как в России, так и за рубежом, а также активно сотрудничает с духовыми оркестрами Московской области, России и зарубежных стран.