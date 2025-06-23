Дуэт «Мечта» из Красногорска победил на международном вокальном фестивале

Красногорский дуэт из культурно-досугового клуба «Мечта» занял первое место на международном вокальном фестивале «Любимый город может спать спокойно» в Волоколамске. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Городской округ Красногорск представили вокалистки дуэта «Мечта» Андриянова Диана и Шахурина Дарья. Всего в мероприятии приняли участие исполнители из 20 российских городов, включая города-герои, города воинской славы, трудовой и воинской доблести, а также конкурсанты из Сербии, Болгарии, Китая и Туркмении. В итоге дуэт из Красногорска занял первое место по решению жюри.

В этот же день прошел круглый стол «Роль городов-героев, городов воинской славы, воинской и трудовой доблести в общественно-политической, экономической и международной жизни России. Историческая память об общей Победе как связующий фактор сотрудничества городов».