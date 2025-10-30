Дуэт из Балашихи победил в областном музыкальном конкурсе

Финалистки музыкального турнира Елизавета Черкашина и Алена Гончарова из школы № 30 городского округа Балашиха победили в номинации «Вокальный дуэт». В награду девушки получили сертификат на запись песни «Юные инспектора движения всегда с тобой».

Песенный конкурс для ЮИД провели в Московской области в третий раз. Участники показали 13 номеров. Елизавету Черкашину и Алену Гончарову признали сильнейшими в возрастной группе «Наставник юных инспекторов движения». Еще одна конкурсантка из Балашихи, ученица школы № 26 Маргарита Щемерова, получила звание лауреата третьей степени в номинации «Соло».

Наградили и отряд «Дорожный Дозор» из школы № 30, который стал победителем Всероссийского конкурса «Безопасное колесо-2025». Детям вручили грамоты и подарили поездку в международный детский центр «Артек». А педагогов отметили благодарностью Министерства образования Московской области.

На мероприятии присутствовали заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью полковник полиции Владимир Севостьянов, заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, председатель «Юных инспекторов движения» Валентина Кульбицкая, главный редактор всероссийских изданий «Добрая дорога детства» и «STOP-газета» Алла Суражевская, а также руководитель регионального отделения Общероссийской общественной детско-юношеской организации Ирина Скалябина.