Дубненская больница вновь отправила врачей в помощь жителям Курской области

Медики из городской больницы Дубны снова отправились на помощь жителям Курской области. В состав бригады вошли хирург Вадим Афроськин, травматолог Александр Петровский и анестезиолог-реаниматолог Данил Яцыно.

Данил Яцыно и Александр Петровский уже третий раз отправляются в Курскую область. У старшего реаниматолога госпиталя Данила Яцыно имеется многолетний опыт работы в экстренных ситуациях и красной зоне инфекционных больниц. Александр Петровский — высококвалифицированный специалист с 30-летним стажем, владеющий всем арсеналом травматологии.

Вадим Афроськин поехал в Курскую область впервые. Он обладает всеми необходимыми практическими навыками в хирургии и выполняет широкий спектр операций, что особенно важно при оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.

«Мы гордимся нашей командой и уверены, что каждый из них сделает все возможное для спасения жизней», — сказал главный врач дубненской больницы Игорь Давронов.

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