Школьников Дубны научат сборке и программированию беспилотников

Дубна присоединилась к нацпроекту «Беспилотные авиасистемы». С 1 сентября учеников школы № 10 будут учить собирать и программировать беспилотные летательные аппараты, а также управлять ими.

Благодаря новому федеральному проекту в школе № 10 появится инженерный класс. Там ребятам будут изучат беспилотники. Сегодня их используют во многих сферах: от сельского и лесного хозяйства до строительства и геологических исследований. Применяют эту технологию и для решения военных задач.

«Беспилотные летательные аппараты — это перспективное направление, которое имеет большой потенциал для развития», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

В отремонтированных помещениях школы оборудуют учебный кабинет и мастерскую со спецоборудованием: 3D-принтерами и сканерами, паяльными станциями и компьютерами. Также обустроят и зону для тренировочных полетов.

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