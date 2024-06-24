Дубна стала призером федерального расчета индекса «IQ городов» за 2023 год

Дубна стала призером федерального расчета индекса цифровизации городского хозяйства за 2023 год. Итоги соревнований подвели в рамках пятого Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов, который прошел в Перми.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, подмосковные города шестой год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. Регион снова вошел в десятку лидеров.

«Проект „Умный город“ помогает нам формировать систему эффективного управления городским хозяйством и создавать безопасные и комфортные условия для наших жителей, поэтому подмосковные города активно участвуют в этом проекте», — рассказал Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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