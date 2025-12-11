Дублер Пятницкого шоссе в Красногорске откроют в 2026 году

Дублер Пятницкого шоссе продолжают строить в Красногорске. На нем построят два путепровода, мост через реку Синичку и разворотную петлю на старую магистраль. Движение откроют в 2026 году. Дорога позволит сэкономить до 30 минут в пути.

Как рассказали в региональном Минтрансе, дорога пройдет от примыкания к старому Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова.

По словам главы ведомства Марата Сибатулина, готовность дублера уже превысила 30%. На мосту через реку Синичку завершили устройство свайного основания и ростверка. Одновременно с этим возводят системы водоотведения, газопровода и дренажных сетей, а также переустраивают коммуникации.

«Это важный этап, который позволяет перейти к возведению опор моста. Параллельно работы ведутся на путепроводе в районе деревни Сабурово: здесь завершили устройство буронабивных свай и продолжается бетонирование и монтаж опор. На путепроводе в районе СНТ „Гея“ возведение опор буронабивных свай еще продолжается», — сказал министр.

Дублер улучшит дорожную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечит транспортную доступность для жителей. Проезд по трассе будет бесплатным.

Движение будет осуществляться по четырем полосам. Для жителей обустроят пешеходные зоны, велодорожки, светофоры и автобусные остановки.