Дублер Пятницкого шоссе построят к 2027 году

Дублер Пятницкого шоссе построят в Подмосковье к 2027 году. На нем обустроят четыре полосы и создадут бессветофорное движение. Разрешенная скорость составит 90 километров в час.

Объект проверили специалисты подмосковного стройнадзора и «Мособлстройцнил».

В ходе первого этапа работ под Химками и Солнечногорском построят обход деревень Юрлово и Аристово. Благодаря этому разгрузится самый напряженный участок Пятницкого шоссе от деревни Светлые годы до деревни Юрлово. Рядом с деревней Федоровка появится развязка.

Протяженность первого участка дороги составит свыше 2,9 километра. Еще 1,3 километра реконструируют.

Готовность объекта уже превысила 20%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.