Дублер Пятницкого шоссе откроют в Красногорске в 2026 году

Дублер Пятницкого шоссе продолжают строить в Красногорске. Четырехполосная дорога позволит водителям экономить до 30 минут времени в пути.

Как рассказали в региональном Минтрансе, дорога пройдет от примыкания к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Проект включает два путепровода через реку Синичку и разворотную петлю. Движение по дороге откроют в 2026 году.

«Строительная готовность дублера составляет более 30%. Сейчас на путепроводе в районе деревни Сабурово завершили устройство опор и сборку металлоконструкций. Параллельно ведутся работы на мосту через реку Синичку: здесь продолжается возведение опор и укрупнительная сборка металлоконструкций», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Специалисты также обустроят системы водоотведения, газопровода и дренажные сети.

Дорога улучшит транспортную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечит транспортную доступность для жителей близлежащих поселков. Проезд по дублеру будет бесплатным. Для комфорта жителей там обустроят тротуары, велодорожки, светофоры и автобусные остановки.