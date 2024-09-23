Дублер Егорьевского шоссе начнут строить в Люберцах в 2025 году

Представители администрации городского округа Люберцы встретились с жителями поселка Балластный Карьер и близлежащих садовых некоммерческих товариществ. На встрече обсудили проект дублера Егорьевского шоссе, старт строительства запланировали на 2025 год.

Сейчас строители завершают техническую госэкспертизу проекта. А жителей волнует близость новой трассы к поселку Балластный Карьер. На встрече руководители проекта побеседовали с присутствующими и ответили на все их вопросы.

«Соблюдены все санитарные нормы. Водоотвод, экология — обеспечены. Проезжая часть от ближайших домов располагается не ближе чем 50 метров. Предусмотрены шумозащитные экраны высотой до шести метров, поэтому ни шума, ни газов, как опасаются жители, не будет», ‑ рассказал руководитель проекта по строительству региональной автомобильной дороги Руслан Джафаров.

Он также добавил, что строительство дороги не предусматривает изъятия ни одного жилого участка в поселке Балластный Карьер и в ближайших садовых некоммерческих товариществах. Расстояние от жилой застройки населенного пункта до края проезжей части составляет от 51 до 64 мера. Вдоль поселка по обеим сторонам дороги построят насыпь высотой от четырех до десяти метров.

«Люди будут добираться быстрее, поскольку я бабушка и у меня внуки живут в Некрасовке, часто туда выезжаю. Вот эта логистика улучшается, это просто здорово. Все наши пожелания учтены, я лично сама писала неоднократно письма, и поэтому очень радостно, что нам разъяснили и показали подробные карты проекта», ‑ сообщила Любовь Коршекова, житель садового некоммерческого товарищества «Долина».

Участок новой трассы затронет земли Государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени Александра Лорха» Российской академии сельскохозяйственных наук. У образовательного заведения изымут около трех гектаров. Такое решение приняли, чтобы не забирать участки садовых товариществ.

Дублер станет альтернативой бесплатного участка Егорьевского шоссе. Его сделают платным с двумя полосами движения в каждую сторону. Трасса снизит нагрузку транспортных потоков и выведет их за пределы улично-дорожной сети Раменского и Люберец. Более двух миллионов жителей Подмосковья воспользуются новым дублером.

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