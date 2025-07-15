Древнерусские костюмы и промыслы представили на фестивале под Дмитровом

В деревне Новлянки в районе подмосковного Дмитрова прошел третий фестиваль ремесленников. На нем гости могли познакомиться с древнерусскими промыслами и изготовить сувениры собственными руками. Команда 360.ru побывала там и пообщалась с лучшими мастерами со всей России.

На событие приехали более 60 рукодельцев, они знакомили жителей и гостей Подмосковья со старинными техниками. Например, по изготовлению тарелок из березы и ольхи.

Основатель столярной мастерской Иван Петушков рассказал, что такие изделия выпиливаются на токарном станке с ножным приводом. Главная задача мастера — поставить резец так, чтобы режущая кромка начала аккуратно снимать материал.

Также на фестивале прошли мастер-классы по росписи дерева, вязанию, прядению и изготовлению игрушек. Гости могли сделать своими руками славянскую куклу мотанку, а также связать небольшую сумочку на старинном ткацком станке.

Желающие могли проявить себя и в боевом искусстве. Для них прошли состязания по спочану — японскому виду фехтования на безопасном оружии. В нем не используется защитная экипировка, кроме шлема, но бойцы сражаются в полную силу и на больших скоростях, что придает противостоянию особую зрелищность.

Помимо этого, на фестивале развернулся и гастомаркет.

«Я первый раз в жизни попробовал калью с грузьями. Это такой грибной суп с солеными огурцами. Это как раз настоящая традиционная русская кухня», — поделился основатель Ремесленной слободы Глушенковых Григорий Глушенков.

Завершился ремесленный праздник танцами и хороводами.