Дожди с грозами придут в Москву и Подмосковье 4 мая

В Москве и Подмосковье 4 мая ожидаются дожди, местами сильные, а в отдельных районах возможны грозы и порывистый ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС Московской области со ссылкой на ГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Непогода начнется около полудня и продлится до конца дня. МЧС просит жителей быть осторожными на улице — при сильном ветре и грозе лучше не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые может повалить.

В случае чрезвычайной ситуации можно обратиться за помощью по телефону 112.

Центр организации дорожного движения также предупреждает о сложных погодных условиях — автомобилистов просят быть особенно внимательными: не отвлекаться от дороги, снижать скорость возле пешеходных переходов, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что погода должна выправиться к концу первых праздничных дней. Она объяснила, что рекордные осадки в столице вызваны высотным циклоном.