Досуговый центр построят в ЖК «Кореневский Форт 2.3» в Люберцах

Жилой комплекс «Кореневский Форт 2.3» с культурно-досуговым центром на территории построят в Люберцах. Группе компаний «Некрасовка Девелопмент» уже выдали разрешение на проведение работ.

В рамках первой очереди запланировано возведение дома площадью почти 14,5 тысячи квадратных метров на 339 квартир разной планировки.

Входные зоны адаптируют для маломобильных жителей и гостей. На прилегающей территории обустроят спортивные зоны, детские площадки и пространства для отдыха.

В культурно-досуговом центре будут работать спортивный зал, торговые помещения, коммерческие зоны, места для творческих кружков, а также пункт полиции.

В общей сложности в жилом комплексе построят два трехэтажных дома. Рядом оборудуют парковку на 400 автомобилей, 20 из которых будут иметь зарядные устройства для электрокаров.

Вторая очередь строительства предусматривает возведение детского сада для 120 дошкольников.